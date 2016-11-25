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توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة بـقرى دسوق فى كفر الشيخ

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توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة بـقرى دسوق فى كفر الشيخ توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة بـقرى دسوق فى كفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع أسامة كامل نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، توزيع كراتين السلع الغذائية التى توزعها القوات المسلحة بسعر 25 جنيه للكرتونة.

وقال أسامة كامل نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم توزيع  1500 كرتونة سلع غذائية بكل كرتونة "كيلو سكر، كيلو سمنه، كيلو أرز، 3 كيلو مكرونة، كيلو فول، برطمان صلصة، باكو شاي، وسعر الكرتونة الفعلي 50 جنيه، و تباع بسعر 25 جنيه.

أضاف كامل، خلال تصريح صحفي، مساء اليوم، إنه تم توزيع 500 كرتونة بقرى محلة دياى، ومحلة أبو على، وكفر العرب، مؤكداً إن توزيع الكراتين مستمر خلال الإسبوع القادم في كل قرى مركز دسوق.


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