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"صحة أشمون" تواصل حملاتها على الأسواق ولجنة إدارة الأزمات تستعد للشتاء

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"صحة أشمون" تواصل حملاتها على الأسواق ولجنة إدارة الأزمات تستعد للشتاء "صحة أشمون" تواصل حملاتها على الأسواق ولجنة إدارة الأزمات تستعد للشتاء

>المنوفية: محمد فتحى – محمود شاكر

أجرى الدكتور معتمد يوسف مدير الإدارة الصحية بأشمون حملة موسعة للاطمئنان علي سير العمل ومتابعته في إطار الاهتمام بحسن سير العمل في الأسواق وسلامة الأغذية.

وضمت الحملة الي جانب الإدارة الصحية الإدارة البيطرية وإدارة وفريق الشرطة والقسم الوقائي ، وشملت الحملة المرور علي الحملات والمنشآت الغذائية وتم سحب عدد 17 عينة من الأغذية وذلك للتأكد من هذه العينات ، كما تم عمل 3 محاضر للمخالفات.

ومن جهة أخرى واصلت لجنة لإدارة الازمات والكوارث الاستعداد لفصل الشتاء، وعلي ضوء ذلك تم توفير المعدات اللازمة والتأكد من جودتها.


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مصر 365

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