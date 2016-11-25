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تامر حسني يواصل تقديم المواهب الغنائية بحفل«جامعة مصر»

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تامر حسني يواصل تقديم المواهب الغنائية بحفل«جامعة مصر» تامر حسني يواصل تقديم المواهب الغنائية بحفل«جامعة مصر»

تامر حسني

حرص النجم تامر حسنى، على تقديم مواهب جديدة خلال حفله الغنائى بـ”جامعة الدولية”، ومنهم “هبة” لتغنى معه أغنية “180 درجة”، ثم قدم “أحمد حسنى” ليغنى معه “بتغيب”.

وكان “تامر”، قد بدأ حفله الغنائى بأغنية “عمرى ابتدا” وسط تفاعل كبير من جمهوره ، ثم قدم أغنية “يانا يا مفيش”، و”كل مرة”، و”يا بنت الايه”، و”ولا عارف”، و”قرب حبيبي”، و”أكتر حاجة”، و”بطلة العالم فى النكد”، و”إرجعلي”، و”نور عيني”، و”ميحرمنيش منك”، “كل حاجة بينا”، و”180 درجة”.

وحرص الـ D.J وليد الحريري، على إشعال حماس جمهور النجم تامر حسنى من خلال عدد كبير من الأغاني الشعبية والمهرجانات مثل “آه لو لعبت يا زهر”، وفرتكة فرتكة”، إضافة إلى عدد من الأغانى الأجنبية، كما قدم سامى يوسف عرضا بمفرده للألعاب النارية والتى لاقت إعجاب الحضور.

 

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