مرتضى منصور: حملة إرهاب الحكام ظهرت أمام الإسماعيلى

كتب محمد مراد

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وجود حملة منظمة لإرهاب الحكام وإسقاط الزمالك وبالفعل ظهرت ثمارها فى المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل السلبى.

وشدد رئيس الزمالك خلال عزومة العشاء التى أقامها للاعبون والجهاز الفنى أن مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش شهدت واقعة غريبة بعد قيام أحد أفراد الجهاز الفنى للأحمر بتهديد الحكم بعدم إدارة مباريات جديدة للفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وأضاف مرتضى منصور أن نجوم نادى الزمالك لا يحصلون على حقهم فى الإعلام مشدداً على سعادته بعودة عدد من نجوم الفريق خلال الفترة الأخيرة بعد تماثل محمد إبراهيم للشفاء وعودة شيكابالا لمستواه فى الآونة الأخيرة بنسبة 80% ومازال أمامه الكثير لتقديمه فى الفترة القادمة.

واوضح رئيس الزمالك أن الجهاز الفنى اطمأن على إصابة مصطفى فتحى بعد خضوعه لفحوصات طبية فى ألمانيا وأنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد أيمن زين وأحمد عبد العزيز لنقابة الأطباء بعد التشخيص الخاطئ لإصابة اللاعب.