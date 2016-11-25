أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مرتضى منصور: حملة إرهاب الحكام ظهرت أمام الإسماعيلى

Google+ Print
مرتضى منصور: حملة إرهاب الحكام ظهرت أمام الإسماعيلى مرتضى منصور: حملة إرهاب الحكام ظهرت أمام الإسماعيلى

>كتب محمد مراد

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وجود حملة منظمة لإرهاب الحكام وإسقاط الزمالك وبالفعل ظهرت ثمارها فى المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل السلبى.

 

وشدد رئيس الزمالك خلال عزومة العشاء التى أقامها للاعبون والجهاز الفنى  أن مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش شهدت واقعة غريبة بعد قيام أحد أفراد الجهاز الفنى للأحمر بتهديد الحكم بعدم إدارة مباريات جديدة للفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف مرتضى منصور أن نجوم نادى الزمالك لا يحصلون على حقهم فى الإعلام  مشدداً على سعادته بعودة عدد من نجوم الفريق خلال الفترة الأخيرة بعد تماثل محمد إبراهيم للشفاء وعودة شيكابالا لمستواه فى الآونة الأخيرة بنسبة 80% ومازال أمامه الكثير لتقديمه فى الفترة القادمة.

 

واوضح رئيس الزمالك أن الجهاز الفنى اطمأن على إصابة مصطفى فتحى بعد خضوعه لفحوصات طبية فى ألمانيا وأنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد أيمن زين وأحمد عبد العزيز لنقابة الأطباء بعد التشخيص الخاطئ لإصابة اللاعب.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365