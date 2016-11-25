حكومة الملقى تنال ثقة مجلس النواب الأردنى بأغلبية 84 صوتا

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نالت حكومة رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، مساء اليوم الخميس، ثقة مجلس النواب الأردنى، بأغلبية 84 صوتا، مقابل 40 صوتا بحجب الثقة، وامتناع 4 عن التصويت.

وقال الملقى فور إعلان حصول حكومته على ثقة النواب- أنه سيتبنى التشاركية فى العمل مع جميع النواب الأردنيين، سواء من منحوه الثقة أو من صوتوا بحجبها عنه أو امتنعوا عن التصويت، مؤكدا أنه سيعمل خدمة للوطن والشعب الأردنى الكريم.

وكان الملقى قد تعهد فى رده على مناقشات النواب للبيان الوزارى اليوم- بإضفاء الصبغة المؤسسية على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتفاعل والحوار المستمر فيما يخص الشأن العام والتعاون والتكامل دون المساس بحق النواب الدستورى فى المحاسبة والرقابة على أعمال الحكومة.

وقال الملقى أن طروحات النواب وملاحظاتهم خلال مناقشتهم البيان الوزارى للحكومة عبرت عن هواجس المجتمع وتطلعاته والتى تعكس بالضرورة الحرص على مصلحة الدولة ومواطنيها ورفعة الأردن وبهائه

وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الذى اعدته الحكومة دون املاء أو توجيه من أحد لتحفيز النمو الاقتصادى وخفض عجز الموازنة.

وأعلن رئيس الوزراء الأردنى الاستمرار بدعم الخبز والسلع الأساسية، لكنه قال أن الحكومة ستعمل فى الوقت ذاته على اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية لضبط الهدر فى الدعم الذى يذهب لغير مستحقيه.

وفى ملف الطاقة، قال الملقى أن العمل يجرى حاليا على توفير امكانية التزود بالغاز المسال من دول كالعراق والجزائر وقبرص ومصر وفلسطين، وان الحكومة اجرت لقاءات واجتماعات لبحث استيراد الغاز الطبيعى المسال من قطر والجزائر لكننا لم نتمكن من الحصول على أى عرض منافس حتى اللحظة، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع( نوبل انيرجى) تشكل ما نسبته 40% من احتياجات المملكة من الغاز وتحقق وفرا مقداره 300 مليون دولار سنويا عن اسعار النفط العالمية الحالية.