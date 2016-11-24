رئيس مجلس «النواب»يطالب المجر بدعم مواقف مصر فى مواجهة التحديات الإقليمية

عقد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى يزور المجر حاليا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى محادثات مهمة اليوم مع عدد من المسئولين المجريين على راسهم “لاسلو كوفير” رئيس مجلس النواب تناولت العلاقات المصرية المجرية فى مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها.

وذكر بيان وزعه مجلس النواب هنا مساء اليوم أن عبدالعال أعرب عن تقدير مصر لمشاركة البرلمان المجري ممثلا في نائب رئيس البرلمان فى احتفالات مرور 150 عاما على بدء الحياة البرلمانية فى مصر خلال الفترة من 9 – 11 أكتوبر الماضى وعن تطلع مصر لاستمرار دعم المجر لها من خلال المؤسسات الأوروبية المختلفة.

وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي, من خلال تبنيها للمواقف الداعمة لمصر، ودفع هذه المؤسسات نحو تبنى رؤية متكاملة تجاه الأوضاع فى مصر، تشمل كافة التحديات الإقليمية والسياسية والاقتصادية والأمنية التى تواجهها البلاد.

وكشف اللقاء عن تطابق فى وجهات النظر بين البلدين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية, والتحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط, وما يرتبط بها من تداعيات سلبية تمس الدول الأوروبية بشكل مباشر ومنها قضية تدفق اللاجئين..اضافة الى الدور الذى تلعبه مصر فكريا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الدينى, وأشار الدكتور عبدالعال إلى جهود مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء فى هذا المجال .

ووجه عبدالعال الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين, وتكثيف اللقاءات المتبادلة للتبادل الخبرات ووجهات النظر المختلفة تجاه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له مع “جولت شيميين” نائب رئيس مجلس الوزراء المجري, حيث أجرى الجانبان مباحثات مهمة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد نموا خلال السنوات الأخيرة, بما يتناسب مع العلاقات التاريخية المتميزة بينهما.

وتناول هذا اللقاء عددا من الموضوعات الحيوية التي تهم البلدين, منها ملف السياحة, حيث طالب الدكتور علي عبدالعال الجانب المجري بالعمل على تشجيع وتنمية السياحة المجرية إلى مصر, لاسيما في ضوء قرب المسافة بين البلدين, والمميزات والإمكانات الكثيرة التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية. كما اتفق الجانبان على زيادة التبادل التجاري بينهما.

كما تناول اللقاء أيضا قضية الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين, حيث أشار الدكتور علي عبدالعال إلى القانون الذي أقره مؤخرا مجلس النواب في هذا الشأن, وقدم شرحا وافيا للجانب المجري لملامحه العامة, وخاصة العقوبات التي يفرضها القانون على المتورطين في هذا النوع من الجرائم. كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في استضافة اللاجئين من دول الجوار وخاصة من سوريا, وجهود دمجهم بشكل كامل في المجتمع المصري رغم ظروف مصر الاقتصادية الصعبة, وطالب المجر بأن تدعم مصر لدى الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الاقتصادي لمصر لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

واستعرض الجانبان ملف حقوق الإنسان في مصر، وخاصة ما يتعلق بحقوق الأقباط, حيث أشاد نائب رئيس الوزراء المجري بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وحماية حقوق أقباط مصر، لافتا إلى أن الجانب المجري يتلقى ردود أفعال إيجابية من الأقباط في مصر تجاه هذه الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن ردود الأفعال هذه تكون لها أصداء إيجابية كبيرة لدى الجانب المجري.

أ ش أ