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استشهاد 8 من القوات المسلحة في انفجار سيارة مفخخة في شمال سيناء..ومقتل3 إرهابيين

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العميد محمد سمير المتحدث العسكرى

العميد محمد سمير المتحدث العسكرى

كتب – مينا وجيه

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى العميد محمد سمير على “فيس بوك”، بيانًا حول قيام مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية، مساء اليوم، بمهاجمة أحد نقاط التأمين بشمال سيناء، مستخدمة عربات الدفع الرباعى المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار.

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، فى البيان : “على الفور تم الاشتباك معهم بواسطة أفراد الكمين بكافة وسائل النيران، وتمكنت عناصرنا من قتل 3 من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين، وجارى استكمال أعمال البحث والتمشيط للمنطقة للقضاء على باقى العناصر التكفيرية”.

وأضاف المتحدث فى بيانه :” وأسفرت انفجار العربة المفخخة وأعمال الاشتباكات، بالإضافة إلى انفجار عبوة ناسفة فى أحد المركبات عن استشهاد 8 من أفراد القوات المسلحة، وتؤكد القوات المسلحة أن هذة الأعمال الدنيئة لن تثنيها عن تأدية واجبها للقضاء على الإرهاب وإستمرار تأمين مقدرات الوطن”.

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