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تفجير سيارة “بورش” فاخرة بسبب مخاوف إرهابية

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تفجير سيارة “بورش” فاخرة بسبب مخاوف إرهابية تفجير سيارة “بورش” فاخرة بسبب مخاوف إرهابية

فجرت شرطة مكافحة الإرهاب في العاصمة الفرنسية باريس سيارة فاخرة من نوع “بورش” بقيمة 90 ألف جنيه إسترليني، كانت متوقفة بشكل غير قانوني بجانب ملهى ليلي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن رجلا ثريا (أوليفييه) يبلغ من العمر 25 عاما قضى ليلة الخميس الماضي في أحد الملاهي الليلية بعاصمة فرنسا وبعد نهاية السهرة تفاجأ بتفجير سيارته “بورش كاريرا إس”.

وأوضحت أن دورية للشرطة استدعت عناصر مكافحة الإرهاب، الذين قاموا بتفجير الجانب الأمامي للسيارة إثر شكوك حول وضعيتها وأسباب ركنها في مكان غير قانوني، حيث اعتقدوا أن لها علاقة بالإرهاب.

وصرح أوليفييه لصحيفة “باريزيان” الفرنسية أنه لم يكن عليه ركن سيارته في ذلك المكان غير القانوني، مضيفا “الشرطة اتصلت بوكالة تأجير السيارة التي اتصلت بدورها بي وشرحت لها الوضعية.. ثم اعتذرت وقلت إنني سأتوجه حالا إلى السيارة.. إلا أنهم لم يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وفجروها قبل قدومي”.

وتشهد فرنسا حالة طوارئ منذ موجة هجمات لمتشددين العام الماضي، مما منح الشرطة صلاحيات أوسع.

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