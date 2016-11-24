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"المرور": إزالة حطام حوادث الطريق الدائرى و نقل المصابين إلى المستشفيات

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"المرور": إزالة حطام حوادث الطريق الدائرى و نقل المصابين إلى المستشفيات "المرور": إزالة حطام حوادث الطريق الدائرى و نقل المصابين إلى المستشفيات

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور، من إزالة حطام حادث تصادم 7 سيارات أعلى الطريق الدائرى بالتجمع الخامس، و تم تسيير حركة السيارات التى توقف أمام المتجه من طريق السويس إلى التجمع و القاهرة الجديدة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

كما قام رجال المرور بإزالة حطام حادث تصادم سيارة ملاكى و مقطورة أعلى دائرى المنيب، وتم إزالة حطام الحادث و تم نقل المصاب إلى المستشفى.

 

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغاً من غرفة النجدة بحوادث مرورية أعلى الطريق الدائرى، وأمر اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان و تم إزالة حطام تلك الحوادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

 

 

 


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