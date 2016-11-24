عن «عزة» التى منحت ناهد السباعى”جائزة أفضل ممثلة بـ«القاهرة السينمائي»

عفوية..منطلقة إلى أبعد الحدود..ترفض محاصرة روح الطفلة التى بداخلها حتى مع علمها بأن أهل الحارة التى تسكنها يطلقون عليها “الهبلة”.. بتلك التفاصيل توغلت ناهد السباعى إلى أعماق شخصية “عزة” فى فيلم “يوم للستات”، قبل أن تصل بها إلى جائزة أفضل ممثلة بالدورة الـ 38 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

“ناهد” الذى وصفت الشخصية بأنها دور عمرها، قدمت بالفيلم شخصية فتاة لا تخجل من لعب الكرة مع أطفال الحارة، وتقابل بشراسة المتمردة من يحاول مشاكستها.

ومع روحها الطفولية تفاجأ”عزة أو ناهد السباعي” بأنها يتيمة الأبوين، مما يجعل البعض يتعاطف معها لمشاهد الحنان التى تحتويها في شخصيتها، وكأنها عجوز تعانى من أمراض الشيخوخة.

أما حلم شراء المايوه الذى حققته “عزة” فكان بمثابة نقطة إنطلاق أحداث فيلم “يوم للستات”، فبعد أن كسرت بشقاوتها القاعدة بالسباحة فى حمام النادى الذى كان محتكرًا من قبل الرجال، قررت إدارته تخصيص يوم للسيداات، بل وخصصت سيارة نصف نقل لتطوف الحى مشجعة النساء على الحضور بدعم معنوى ورقص ومرح من “عزة”.

ومع تحقيق أول أحلامها تبتسم الحياة أكثر للفتاة، فتجمعها بدايات قصة حب مع “إبراهيم”، وهى الشخصية التى أداها الفنان أحمد داود.. ليقرر أن يتسلل إلى أعلى سور النادى ليشاهد مدى سعادتها وهى بداخل حوض السباحة.

على الجانب الآخر تسببت “عزة”بفضح ازدواجية شخصية”على “التى لعبها أحمد الفيشاوى، حيث يظهر بأول الفيلم بمظهر المتدين المتزمت، والغيور على دينه الذى يتصدى لمهاترات مجموعة من الشباب المدمن للمخدرات، وذلك قبل أن يحاول اغتصاب “عزة”، فتدافع بمنتهى القوة عن عرضها، فتستيقظ الحارة كلها على استغاثتها، وأمامهم جميعا تكشف كذب محاولاته الادعاء بأنها التى أغوته

فيلم “يوم للستات تأليف هناء عطيه،إخراج كامله أبو ذكرى،بطوله الهام شاهين،نيللي كريما السباعى،محمود حميدة،فاروق الفيشاوى،أياد نصار،أحمد داود،وأحمد الفيشاوى.