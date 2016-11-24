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ستيف جوبز على لوحة المفاتيح.. في أوكرانيا

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احتفى ثلاثة طلاب يدرسون تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا بذكرى مؤسس شركة أبل ستيف جوبز، من خلال رسم صورة له باستخدام أزرار لوحة المفاتيح.

وأمضى الطلبة، الذين يدرسون في أكاديمية خاصة لتكنولوجيا المعلومات في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، ثلاثة أشهر وهم يفككون نحو 100 لوحة مفاتيح لصنع لوحة لوجه جوبز.

وقال الطالب إيفان كوتوجورا لتلفزيون (تي.آر.كيه) الأوكراني “عندما بدأت، أمضيت نحو ثلاث ساعات كي ألصق صفين من الأزرار. أحرقت أصابعي لأن المادة اللاصقة كانت ساخنة. اضطررت لأخذ قسط من الراحة على فترات بسبب الشعور بألم في ظهري. كان الأمر صعبا للغاية.”

وجرى تعليق اللوحة التي شملت أيضا كلمات (أبل) و (ستيف جوبز) و(آيفون) بالإنجليزية على جدار فصل دراسي بالأكاديمية.

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