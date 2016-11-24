بالصور: الشركة الهولندية تدرب الحكام على استخدام السماعات

كتب- عادل عقل

عقدت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى اجتماعا اليوم الخميس بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية مع حكام الدورى الممتاز لتدريبهم على استخدام السماعات خلال المباريات فى حضور ممثل الشركة الهولندية المسئولة عن استيراد السماعات.

تولى مسئول الشركة شرح كيفية استخدام السماعات، وكذلك تم عمل تجربة على طاقم من الحكام الحاضرين،كما قامت اللجنة عقب انتهاء التدريب على السماعات بمناقشة الحكام فى الأخطاء التى شهدتها الجولتان الـ9 والـ10 من عمر الدورى الممتاز.

حضر الاجتماع وجيه أحمد رئيس إدارة التطوير وعزب حجاج السكرتير بالإضافة إلى رضا البلتاجى .

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة قد وافق فى وقت لاحق على شراء 10 أطقم سماعات لحكام الدورى الممتاز فى إطار مساندة ودعم المجلس للتحكيم.