أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 24 / 11 / 2016.. وزير الرياضة يعد بلستاد جديد للدراويش

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 24 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، زيارة وزير الرياضة للنادي الإسماعيلي وتعهده بتطوير استاد الإسماعيلية وتمليك أرض مدرسة الموهوبين لللإسماعيلي ووعد ببناء استاد جديد في المدينة الجديدة.

بالصور.. وزير الرياضة يتفقد منشآت المرحلة الثالثة بنادى الإسماعيلى الجديد

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الخميس، مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان حيث تناول اللقاء فرع النادى الإسماعيلى الجديد ومدرسة الموهوبين ودعم النشاط الرياضى بالنادى.

وزير الرياضة يعد إدارة الإسماعيلى بإنشاء استاد بالإسماعيلية الجديدة

أبلغ خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الإسماعيلى بأن القوات المسلحة ستهدي الدراويش استادا جديدا بأرض الإسماعيلية الجديدة.

وزير الرياضة يدرس تطوير استاد الإسماعيلية لاستقبال الجماهير

ناقش خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فى حضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، تطوير الاستاد تمهيدًا لعودة الجماهير فى الوقت الذى تحدده الجهات الأمنية، كما تمت مناقشة الوضع الراهن للمنشآت التى تم الانتهاء منها بفرع النادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل، وخطة مجلس الإدارة فى كيفية إدارة الفرع الجديد وفتح الباب أمام العضويات الجديدة لأبناء الإسماعيلية به.

الإسماعيلى يختبر النيجيرى رشيد أوموكافى ويستعجل السفارة لإنهاء التأشيرة

أرسل مجلس إدارة نادى الإسماعيلي خطابا إلى سفارة مصر في نيجيريا يطلب فيها إنهاء التأشيرة الخاصة بالمهاجم النيجيرى رشيدي أموكوفى من أجل القدوم إلى مصر والخضوع لفترة اختبارات في صفوف الدراويش، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم حال اجتياز الاختبارات الفنية.

رغم إعلان إصابته فى الركبة.. مدافع الإسماعيلى جاهز للمشاركة أمام طنطا

شارك محمود متولى مدافع الإسماعيلى، فى تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي اليوم الخميس فى إطار الاستعداد لمباراة طنطا فى الأسبوع الحادى عشر من مسابقة الدورى العام والمقرر لها الأحد المقبل.

الجبلاية تخاطب فيفا لإيقاف لاعب الإسماعيلى الهارب

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطالب فيه بإيقاف الغانى بناهينى مهاجم الإسماعيلى الهارب، ومنعه من التوقيع لأى ناد بعد رحيله عن الدراويش فجأة.