الجولة العاشرة تمنح 3 حراس شهادة "الإيزو الكروى"

كتب فتحى الشافعى

شهدت منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى العام التى اختتمت منافساتها الأربعاء تألقًا كبيرًا لثلاثة حراس مرمى هم شريف إكرامى حارس الأهلى وأحمد الشناوى حارس الزمالك ومحمد عواد حارس الإسماعيلى.

شريف إكرامى ارتدى قفاز الإجادة خلال لقاء فريقه مع طلائع الجيش وتصدى لركلة جزاء من أحمد عيد عبد الملك لاعب الطلائع خلال مباراة الفريقين وهو التصدّى الذى حوّل مجرى المباراة لصالح الأحمر ليفوز الأخير فى النهاية بثلاثية نظيفة يتربّع بها على عرش مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة.

كما قدم الثنائى أحمد الشناوى حارس الزمالك ومحمد عواد حارس الإسماعيلى لمحات فنية وتصديات رائعة فى كلاسيكو الدراويش والزمالك لتنتهى المباراة بالتعادل سلبيًا، ونجح الشناوى وعواد فى جميع الاختبارات التى تعرضا لها خلال اللقاء الذى لم ينقصه سوء إحراز الأهداف.