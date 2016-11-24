أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 24 / 11 / 2016 محمد إبراهيم يعود لقائمة الزمالك

كتب محمد محمود

شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 24 / 11 / 2016 العديد من الأخبار المهمة على مستوى كرة القدم والتى جاء فى مقدمتها، محمد إبراهيم يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 130 يومًا.

محمد إبراهيم يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 130 يوما

عاد محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك، لقائمة فريقه فى مباراة المقاولون العرب ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز بعد غياب دام 130 يومًا.

مران صباحى لمستبعدى الزمالك أمام المقاولون غدًا بسبب الراحة

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح إقامة المران الخاص باللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة المقاولون العرب فى العاشر صباح غدٍ الجمعة بملعب حلمى زامورا بالنادى.

الزمالك ينقل مرانه غدا لبتروسبورت استعدادا للمقاولون

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح نقل مران الفريق الجماعى غدا الجمعة ليقام فى ملعب بتروسبورت بدل من حلمى زامورا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد فى الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز .

"شيكابالا" يحقق 3 "come back" مع الزمالك بعد رحلة البرتغال

منذ عودة الفهد الأسمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب نادى الزمالك لصفوف القلعة البيضاء وإنهاء رحلته الاحترافية فى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالى تعرض للعديد من المطبات والمواقف الصعبة لكنه فى كل مرة ينجح فى العودة مرة أخرى والمرور من الأزمات.

برنامج علاجى لـ"دونجا" للحاق بموقعة الزمالك ودجلة

وضع الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك برنامجا علاجيا خاصا لمحمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق ليتمكن من العودة سريعا للمباريات، بعد إصابته فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة ضمن الأسبوع العاشر للدورى .

أيمن حفنى بديل استراتيجى للزمالك أمام المقاولون

اقترب أيمن حفنى صانع ألعاب نادي الزمالك من الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه خلال مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد السبت ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز .

مصطفى فتحى يغيب عن الزمالك 3 أسابيع بدون إجراء جراحة

تأكد غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك عن فريقه لمدة ثلاثة أسابيع فقط بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فى ألمانيا عدم حاجته لإجراء عملية جراحية .