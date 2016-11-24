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جهاز الزمالك يساند إبراهيم معنويًا أمام المقاولون وينتظر مشاركته مع الشباب

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جهاز الزمالك يساند إبراهيم معنويًا أمام المقاولون وينتظر مشاركته مع الشباب جهاز الزمالك يساند إبراهيم معنويًا أمام المقاولون وينتظر مشاركته مع الشباب

>كتب أحمد توفيق

علم "اليوم السابع" أن الجهاز الفنى لنادى الزمالك قرر ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق لقائمة مباراة المقاولون العرب بعد غدٍ السبت لأسباب معنوية ومساندة اللاعب العائد من الإصابة بعد فترة غياب طويلة.

 

ولن يشارك محمد إبراهيم بشكل أساسى مع الزمالك فى مباراة المقاولون ومن المنتظر استبعاده من القائمة النهائية بجانب الحارس الناشئ عمر صلاح، وقرر جهاز الزمالك مشاركة محمد إبراهيم فى مباريات فريق الشباب المقبلة حيث يخوض الفريق مباراة يوم الأحد المقبل أمام سموحة ضمن بطولة الجمهورية بالإسكندرية لكن لم يتأكد مشاركة اللاعب فيها بشكل نهائى .

 

ويسعى جهاز الزمالك لتجهيز محمد إبراهيم للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بالمشاركة مع فريق الشباب واكتساب حساسية المباريات خاصة أنه غاب منذ 130 يومًا بعدما خاض آخر مبارياته أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا وتعرض خلالها للإصابة .

 


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