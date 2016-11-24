الجيش الإسرائيلى يعلن الطوارئ ويستدعى المئات من جنوده لمواجهة الحرائق

كتب – محمود محيى

أعلن الجيش الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، حالة الطوارئ بين صفوفه، واستدعاء مئات من جنود الاحتياط المختصين فى التعامل مع الحرائق لمواجهة الكارثة الحالية.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه قد تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان عن منازلهم بسبب الحرائق المشتعلة، التى أحدثت أضرارا جسيمة بعشرات المبانى فى إسرائيل.

وفى السياق نفسه، شددت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، على أن إسرائيل ستحارب بدون هوادة ما أسمته "إرهاب الحرائق"، مشيرة إلى أن القانون يقضى بفرض عقوبة السجن المؤبد لمن قام بإضرام نار متعمد.