أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجيش الإسرائيلى يعلن الطوارئ ويستدعى المئات من جنوده لمواجهة الحرائق

Google+ Print
الجيش الإسرائيلى يعلن الطوارئ ويستدعى المئات من جنوده لمواجهة الحرائق الجيش الإسرائيلى يعلن الطوارئ ويستدعى المئات من جنوده لمواجهة الحرائق

>كتب – محمود محيى

أعلن الجيش الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، حالة الطوارئ بين صفوفه، واستدعاء مئات من جنود الاحتياط المختصين فى التعامل مع الحرائق لمواجهة الكارثة الحالية.

 

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه قد تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان عن منازلهم بسبب الحرائق المشتعلة، التى أحدثت أضرارا جسيمة بعشرات المبانى فى إسرائيل.

 

وفى السياق نفسه، شددت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد،  على أن إسرائيل ستحارب بدون هوادة ما أسمته "إرهاب الحرائق"، مشيرة إلى أن القانون يقضى بفرض عقوبة السجن المؤبد  لمن قام بإضرام نار متعمد.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365