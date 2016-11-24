نشرة ONA: «ميموزا» أفضل فيلم وناهد السباعي أفضل ممثلة بالقاهرة السينمائي .. و«الفخراني» يكشف آخر حديث جمعه بـ«الساحر»

إعداد – هاني صابر :

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية، لعدد من الأخبار الفنية اليوم الخميس، علي مدار اليوم، ومن أهمها ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 38 هذا العام .

قال الفنان القدير يحيي الفخراني، إن الفنانين حرموا من الفنان القدير محمود عبد العزيز، ولكن جمهوره لن يحرم منه، فالساحر قدم أعمالا كثيرة ستظل موجودة وموجودًا بها عبر السنين .. للمزيد

فازت الفنانة الشابة ناهد السباعى، بجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن دورها فى فيلم “يوم للستات” المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان.. للمزيد

أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى حفل ختام الدورة الـ 38، جوائز المسابقة الرسمية، حيث فاز الفيلم المغربي”ميموزا” إخراج أوليفر لاكس بالهرم الذهبى لأفضل فيلم، وسلمها حلمى النمنم وزير الثقافة.. للمزيد

أكد الفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن أبطال الفيلم القصير”4×6″، سيتم تكريمهم غدًا الجمعة، بسينما كريم في تمام الساعة السادسة مساءً .. للمزيد

انضم الفنان أحمد حلاوة، الي أسرة مسلسل”أبيه فتحي”، الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي ، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل .. للمزيد

خرجت سما المصري، عن الصمت أثناء تواجدها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ38 ، لتؤكد أن الإعلامي تامر أمين هو من أعطاها دعوة الإفتتاح والختام لحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 38 .. للمزيد

حرصت الفنانة فيفي عبده علي التواجد بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 38، بصحبة ابنتها ، رغم عدم حضورها حفل افتتاحه.. للمزيد

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، أسبوع أفلام العنف ضد المرأة الإفريقية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأه وذلك في الفترة من 28 نوفمبر وحتي 2 ديسمبر، بسينما مركز الهناجر.. للمزيد