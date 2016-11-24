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عزيز مرقة: أتمنى العمل مع موسيقي مصري..وأفضل الغناء باللهجة الأردنية

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عزيز مرقة: أتمنى العمل مع موسيقي مصري..وأفضل الغناء باللهجة الأردنية عزيز مرقة: أتمنى العمل مع موسيقي مصري..وأفضل الغناء باللهجة الأردنية

 

الفنان الأردني عزيز مرقة

كتب – مصطفى حمزة

قال الموسيقى والمطرب الأردني عزيز مرقة، إنه يفضل الوصول للجمهور المصري من خلال أغنياته باللهجة الأردنية،مشيرًا إلى أنه يميل أكثر لفكرة العمل مع موسيقي مصري.

وكشف عزيز فى تصريح خاص لوكالة أنباء ONA أنه تجاوز فى أعماله مرحلة الصراع بين كونه مؤلف يكتب أغنياته مع تقديمه ألحانه ونوزيعها موسيقيا.،مضيفا أن القلق من سيطرة التغريب على الفنون العربيه مبالغا فيه،لاسيما أن الموسيقى تحديدا أصبحت لغه عالميه.

وقال الفنان صاحب الأصول الفلسطينية، إن سيطرة مشاعر “الحنين” للحبيبة والوطن بأعماله، هو انعكاس تجربته الشخصيه، حيث ولد لأب فلسطينى،وعاش طفولته فى تونس،قبل أن ينتقل إلى الاردن،ومنها إلى أمريكا حيث يعيش حاليا.

كما أكد أن المزيج الموسيقى بين الموسيقى العربية والجاز،كان يمثل تحديًا بالنسبة له.

وعقد مرقة بحضورمحمد الصاوى مدير عام ساقية الصاوي،موتمرًا صحفيا مساء اليوم الخميس، ويحيي أولى حفلاته فى قاعة النهر بالساقية ،فى الثامنة مساء غد الجمعه 25نوفمبر، ثم يقدم حفله الثانى بالمكان نفسه مساء السبت26نوفمبر.

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