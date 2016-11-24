من هو الراحل خميس مطر المزينة؟

انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الفريق خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي اثر أزمة قلبية مفاجئة.

وفيما يلي نبذه عن الراحل :

التحق بتاريخ 17/8/1983م بدور المرشحين التي انعقدت خلال الفترة من 14/8/1983م – 13/12/1983م.

> وبتاريخ 20/06/1993م تم تثبيته بمنصب ضابط قسم المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وبتاريخ 24/08/1997م تم تثبيته مديراً لإدارة التحريات والمباحث والجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وبتاريخ :14/2/1999م تم تثبيته نائباً لمدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وبتاريخ 3/1/ 2004م اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي أمرا يقضي بتثبيته مديراً للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.



> وبتاريخ 30/3/2008 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي أمرا يقضي بتعيين اللواء/ خميس مطر المزينة نائبا للقائد العام لشرطة دبي.



> وبتاريخ 23/11/2013م اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي مرسوما يقضي بتعيين سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة قائداً عاماً لشرطة دبي.



> وبتاريخ 3/7/2016 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي قراراً يقضي بترقية سعادة القائد العام لشرطة دبي اللواء خبير خميس مطر المزينة الى رتبة (فريق).