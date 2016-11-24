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من هو الراحل خميس مطر المزينة؟

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من هو الراحل خميس مطر المزينة؟ من هو الراحل خميس مطر المزينة؟

انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الفريق خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي اثر أزمة قلبية مفاجئة.

وفيما يلي نبذه عن الراحل :

    التحق بتاريخ 17/8/1983م بدور المرشحين التي انعقدت خلال الفترة من 14/8/1983م – 13/12/1983م.
> وبتاريخ 20/06/1993م تم تثبيته بمنصب ضابط قسم المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وبتاريخ 24/08/1997م تم تثبيته مديراً لإدارة التحريات والمباحث والجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وبتاريخ :14/2/1999م تم تثبيته نائباً لمدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وبتاريخ 3/1/ 2004م اصدر صاحب السمو الشيخ  محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي أمرا يقضي بتثبيته مديراً للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.


> وبتاريخ 30/3/2008 اصدر صاحب السمو الشيخ  محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي أمرا يقضي بتعيين اللواء/ خميس مطر المزينة نائبا للقائد العام لشرطة دبي.


> وبتاريخ 23/11/2013م اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي مرسوما يقضي بتعيين سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة قائداً عاماً لشرطة دبي.


> وبتاريخ 3/7/2016 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي قراراً يقضي بترقية سعادة القائد العام لشرطة دبي اللواء خبير خميس مطر المزينة الى رتبة (فريق).

 

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