القومي للمرأة يتعاون مع أكاديمية الفنون لمناهضة العنف

يتعاون المجلس القومي للمرأة مع أكاديمية الفنون بافتتاح معرض ومسابقة الفن التشكيلي “كونى” والذي يتناول موضوع مناهضة العنف ضد المرأة باختلاف أشكاله وأنواعه، وذلك في ضوء اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر من كل عام، وضمن الأنشطة الوطنية التى ينفذها المجلس في إطار حملة ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة .

يشارك في حضور الافتتاح الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، والسادة أعضاء المجلس، ولفيف من الشخصيات العامة ومجموعة من الفنانات والفنانين التشكيلين، وذلك الجمعة القادمة الخامسة والنصف بقاعة مختار عبد الجواد بأكاديمة الفنون .