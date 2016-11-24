«ساندى بلدك بقوة… الخير جايلك» حملة توعية جديدة للمرأة المصرية

استكمل المجلس القومى للمرأة هذا الأسبوع حملته لطرق الأبواب والتى أطلقها تحت عنوان ” ساندى بلدك بقوة… الخير جايلك”، حيث قام وفد من المجلس بزيارة كل من محافظة البحيرة، بهدف توعية المرأة المصرية البسيطة بالقرى والنجوع بأهمية دورها في مساندة بلدها للمرور من الأزمة الإقتصادية الحالية .

وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس القومي على “فيس بوك” زارت الحملة قرى دربك شرنوب وقراقص والشيخ سالم والقرادحى والجرن ودربك وشرنوب وقراقص بواقع 1260 منزل على مستوى جميع القرى .

وقد شكت السيدات من ارتفع اسعار فواتير المياة والكهرباء ، وعدم صرف صحي ببعض القرى ونقص الخدمات الأساسية في المدارس الإبتدائية والإعدادية، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز.