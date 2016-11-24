أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«ساندى بلدك بقوة… الخير جايلك» حملة توعية جديدة للمرأة المصرية

Google+ Print

12065784_967886693287636_5644457330484525650_n

استكمل المجلس القومى للمرأة هذا الأسبوع حملته لطرق الأبواب والتى أطلقها تحت عنوان ” ساندى بلدك بقوة… الخير جايلك”، حيث قام وفد من المجلس بزيارة كل من محافظة البحيرة، بهدف توعية المرأة المصرية البسيطة بالقرى والنجوع بأهمية دورها في مساندة بلدها للمرور من الأزمة الإقتصادية الحالية .

وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس القومي على “فيس بوك” زارت الحملة قرى دربك شرنوب وقراقص والشيخ سالم والقرادحى والجرن ودربك وشرنوب وقراقص بواقع 1260 منزل على مستوى جميع القرى .

وقد شكت السيدات من ارتفع فواتير المياة والكهرباء ، وعدم صرف صحي ببعض القرى ونقص الخدمات الأساسية في المدارس الإبتدائية والإعدادية، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز.

 

15109580_1159956237414013_9023431338203887532_n

15178162_1159956114080692_942593016112831840_n

15181600_1159956044080699_9199545795190292738_n

15178303_1159956427413994_6496465322561439034_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم