السفارة المصرية بسوريا تقوم بتسفير 3 عائلات مصرية من العالقين للقاهرة

صرح القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد ثروت سليم اليوم الخميس بأن السفارة أنهت الإجراءات الخاصة بترحيل 14 مواطنا مصريا مع عائلاتهم اليوم إلى أرض الوطن موضحا أن السفارة نجحت في إخراج أسرة المواطن محمد سليمان سلطان من بلدة “مضايا” التي تعاني ظروفا غاية في الصعوبة في المرحلة الحالية.

كما تم إخراج أسرة المواطن فتحي عبد الحميد أحمد حسين من منطقة “التل” بمحافظة ريف دمشق وكذلك أسرة المواطنة سلوى عبد الكريم عبد المنعم خضر من منطقة “بيت سحم” القريبة من الغوطة الشرقية.

وأضاف القائم بالأعمال أن العائلات الثلاثة طلبت من السفارة تسفيرهم إلى القاهرة بالنظر إلى ظروف الحرب الصعبة التي تمر بها سوريا حاليا مؤكدا أنهم أتوا من مناطق تماس لأعمال عسكرية خطرة حيث تم تسفير العائلات الثلاثة على الرحلة المتجهة من دمشق إلى القاهرة مساء اليوم الخميس 24 الجاري، وقد قامت السفارة المصرية بتوصيل العائلات الثلاثة مع مندوب من القنصلية إلى المطار في دمشق.

وأردف القائم بالأعمال أن السفارة المصرية في دمشق قامت بتسفير 75 مواطنا مصريا مع عائلاتهم السورية خلال عام 2016 بالإضافة إلى 10 حالات فردية أخرى بناء على رغبتهم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا, وتواجد بعضهم في مناطق الاشتباكات أو بسبب الإعسار المادي.

وتواصل السفارة المصرية في دمشق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن, بما في ذلك تسوية وضع جوازات السفر المنتهية واستخراج وثائق سفر مؤقتة كما تقوم السفارة بجميع هذه الإجراءات شاملة تحمل تذاكر السفر بالطيران مجانا بالنسبة للحالات المتعثرة ماديا.

أ ش أ