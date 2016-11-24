"شيكابالا" يحقق 3 "come back" مع الزمالك بعد رحلة البرتغال

كتب أحمد توفيق

منذ عودة الفهد الأسمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب نادى الزمالك لصفوف القلعة البيضاء وإنهاء رحلته الاحترافية فى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالى تعرض للعديد من المطبات والمواقف الصعبة لكنه فى كل مرة ينجح فى العودة مرة أخرى والمرور من الأزمات.

أزمة المؤتمر الصحفى

كانت أولى أزمات شيكابالا داخل الزمالك عدم حضوره المؤتمر الصحفى الخاص بتقديمه للجماهير والإعلان عن إعارته لصفوف الإسماعيلى ما جعل مرتضى منصور رئيس الزمالك يهدد بعدم إتمام الصفقة لكن الأزمة انتهت بعدما اعتذر اللاعب وأكد فى بيان رسمى أنه لم يبلغ بضرورة الحضور للمؤتمر.

أزمة الوايت نايتس

وتعرض شيكابالا لأزمة أخرى داخل الزمالك بسبب ألتراس الوايت نايتس وتكررت هذه الأزمة مرتين الأولى عندما توجه لوداع زميله عمر جابر قبل سفره لسويسرا للانضمام لنادى بازل ومشاركته الوايت نايتس حفل الوداع أمام منزل جابر والثانية بعد احتفاله مع الجماهير عقب الفوز على إنيمبا بدورى أبطال أفريقيا وانتهت الأزمتين باعتذار اللاعب ليعود مرة أخرى لفريقه بشكل طبيعى.

أزمة الرحيل مع فترة الانتقالات

بينما مر شيكابالا بأزمة أخرى لكنها نفسية بشكل أكبر بسبب الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها طوال الوقت والحديث الدائم عن رحيله من الزمالك خلال كل فترة انتقالات مثلما حدث قبل انطلاق الموسم وتكرر نفس الحديث فى الأيام الماضية قبل تأكيد مرتضى منصور على بقاء الفهد الأسمر وعدم رحيله لأى نادٍ بعد ظهوره بمستوى متميز فى المباريات الأخيرة.