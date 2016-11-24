إسرائيل تستعين بآية قرآنية للرد على الشماتة.. ومغردون:"قلبك عامر بالإيمان"

كتب هيثم سلامة

سادت حالة من السخرية بين رواد موقع التغريدات المصغرة "تويتر" حول تغريدة حساب "إسرائيل بالعربية"، الرسمى الموثق بالعربية لدولة إسرائيل على تويتر، الذى استعان بآية قرآنية من سورة الحجرات، رداً على الشامتين الفلسطينيين والعرب حول الحرائق التى نشب بها اليوم على حد زعمه، حيث رأى الكثير منهم أن ذلك انتقاماً من الله بعد قيام الدولة المحتلة بمنع الأذان فى القدس.

ونشر حساب إسرائيل بالعربية قائلاً: "من إسرائيل لكل من يشمت :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ .. الحجرات:11".

بينما علق الفلسطينيون والعرب حول الحساب فقام الكثير بنشر مقاطع فيديو من الأفراح والاحتفالات، حيث قالت بندر حفيد خالد: "إسرائيل تتحرق.. يا للروعة"، بينما كتب ناجى بن مساعد: "قلبك عامر بالإيمان"، بينما رد آخرين من خلال نشر أيات قرأنية فأضاف عبد الله السبيل: " من عمل سيئة فلا يجزى إِلا مثلَها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب" غافر40.