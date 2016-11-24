بالصور.. الدكتور على عبد العال يلتقى رئيس البرلمان ووزير خارجية المجر

كتب – مايكل فارس

التقى اليوم وفد البرلمان المصرى، برئاسة الدكتور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والنواب، وعضوية النواب جون طلعت وعلاء عبد المنعم وصلاح أبو هيليمه، مع رئيس مجلس النواب المجرى لاسلو كوفير، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، أعقبها لقاء مشترك مع جمعية الصداقة المصرية المجرية لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع"، إن رئيس البرلمان المجرى أكد حرص بلاده على دعم مصر، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق للحديث عن حقوق الإنسان، ودعم مصر فى مجال مكافحة الإرهاب و تبادل الثقافات ودعم الاقتصاد و العلاقات الطيبة بين البلدين، إضافة لأهمية قانون منع الهجرة الذى تم إقراره مؤخرا فى مصر، مضيفاً، تبادل كل من رئيس مجلس النواب المجرى والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى الهدايا التذكارية.