اعتقال لاجئ سوري في ألمانيا وبحوزته مواد يمكن استخدامها لصنع قنابل

قال متحدث باسم مكتب الادعاء في شتوتجارت يوم الخميس إن الشرطة الألمانية اعتقلت لاجئا سوريا عمره (20 عاما) متعاطفا مع تنظيم داعش بعدما حاول العبور إلى الدنمارك وبحوزته مواد يمكن استخدامها في صنع قنبلة.

وقال المتحدث يان هولسنر لرويترز إن الرجل- الذي لم يتم الكشف عن اسمه- يقيم في ألمانيا منذ بعض الوقت لكن لم يتضح على الفور متى دخل البلاد.

وأضاف “لدينا أدلة على أنه تعاطف مع داعش.”

وقال إن الرجل اعتقل يوم الأحد بمدينة أولم الجنوبية بعدما فشل في العبور إلى الدنمرك في اليوم السابق. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم يكن يعلم ما إذا كان الرجل قد حصل على حق اللجوء في ألمانيا.

ومضى هولسنر يقول “كان يحمل مواد يمكن استخدامها في صنع قنبلة.”

والسلطات الألمانية في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات محتملة من إسلاميين بعد هجومين تم ربطهما بالتنظيم المتشدد في يوليو.