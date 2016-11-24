أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اعتقال لاجئ سوري في ألمانيا وبحوزته مواد يمكن استخدامها لصنع قنابل

Google+ Print
اعتقال لاجئ سوري في ألمانيا وبحوزته مواد يمكن استخدامها لصنع قنابل اعتقال لاجئ سوري في ألمانيا وبحوزته مواد يمكن استخدامها لصنع قنابل

الشرطة الألمانية- أرشيفية

قال متحدث باسم مكتب الادعاء في شتوتجارت يوم الخميس إن الشرطة الألمانية اعتقلت لاجئا سوريا عمره (20 عاما) متعاطفا مع تنظيم داعش  بعدما حاول العبور إلى الدنمارك وبحوزته مواد يمكن استخدامها في صنع قنبلة.

وقال المتحدث يان هولسنر لرويترز إن الرجل- الذي لم يتم الكشف عن اسمه- يقيم في ألمانيا منذ بعض الوقت لكن لم يتضح على الفور متى دخل البلاد.

وأضاف “لدينا أدلة على أنه تعاطف مع داعش.”

وقال إن الرجل اعتقل يوم الأحد بمدينة أولم الجنوبية بعدما فشل في العبور إلى الدنمرك في اليوم السابق. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم يكن يعلم ما إذا كان الرجل قد حصل على حق اللجوء في ألمانيا.

ومضى هولسنر يقول “كان يحمل مواد يمكن استخدامها في صنع قنبلة.”

والسلطات الألمانية في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات محتملة من إسلاميين بعد هجومين تم ربطهما بالتنظيم المتشدد في يوليو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا