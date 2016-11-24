«ميموزا» يفوز بأفضل فيلم..و«قطارالملح والسكر» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى حفل ختام الدورة الـ 38، جوائز المسابقة الرسمية، حيث فاز الفيلم المغربي”ميموزا” إخراج أوليفر لاكس بالهرم الذهبى لأفضل فيلم، وسلمها حلمى النمنم وزير الثقافة.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم ” قطار الملح والسكر” وسلمتها ماجدة واصف رئيس المهرجان، كما فاز بجائزة أحسن إسهام فنى فيلم “لسنا بمفردنا أبدا” ، وفاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو فيلم “غرباء كلية”.

وفازت ناهد السباعى “عن دورها فى فيلم “يوم للستات” بجائزة أحسن ممثلة، وسلمها النجم محمود، وقالت ناهد السباعى خلال تسلمها الجائزة: “الحمد لله إنى عملت الدور دا، وكنت خايفه منه فى البداية، وشجعنى لتنفيذ الفيلم إنه من إخراج كاملة أبو ذكرى، وأتوجه بالشكر لإلهام شاهين على ثقتها فيا، ويارب أكون رفعت راسك، واعتبر تسليم محمود حميدة الجائزة لى جائزة ثانية”.

وفاز “شكيب بن عمر”بجائزة أحسن ممثل عن دوره فى فيلم “ميموزا”، وفاز بجائزة الهرم البرونزى لأفضل عمل أول وثانى فيلم “قتلة على كراسى متحركة”.