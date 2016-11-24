«الصحة»: تسجيل الأدوية الحاصلة على الشهادة الأمريكية والأوروبية خلال شهر

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، تسجيل المستحضرات الدوائية الحاصلة شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، والوكالة الأوروبية للأدوية ” EMA “ خلال شهر واحد من تقديم ملف التسجيل، و المستحضرات الصيدلية الحاصلة على إحدى الشهادتين العالميتين السابقتين، فيكون التسجيل في خلال شهرين فقط من تقديم ملف التسجيل.

كما قرر أن ” أي شركة أدوية تقوم بتقديم ملف التسجيل الموحد ” ‪CTD ” إلى إدارة التسجيل ، تلتزم الإدارة بإنهاء إجراءات تسجيل هذا الملف في خلال 6 أشهر من تاريخ التقديم كحد أقصى.

ويعرف ” ‪CTD ” بأنه ملف فني كامل يشمل دراسات الجدوى ما قبل الإكلينيكية ، والدراسات الإكلينيكية التي تم إجراؤها للمستحضر محل التقديم للتسجيل.

وأوضح الوزير، أن تلك الأجراءات التى تم إتخاذها جاءت كخطوة إجرائية للإسراع بعملية تسجيل الدواء في مصر، في إطار ما وجه به المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأشار راضى، إلى أجتماعه اليوم، بحضور الدكتورة فاتن عبد العزيز مستشار الوزير للصيدلة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومديري الإدارات المختلفة بقطاع الصيدلة بوزارة الصحة حيث تم الأتفاق على تلك القرارات.

وفي ذات السياق في إطار سرعة تسجيل الدواء قرر وزير الصحة والسكان بتخصيص مبنى جديد لإدارة التسجيل فقط وهو مبنى مكون من أربعة طوابق بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة، حتى تتمكن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من إضافة أعداد أكبر من الصيادلة لسرعة إنهاء إجراءات التسجيل، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن عنوانه تفصيليا ووقت بدء العمل به.