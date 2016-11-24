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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 11 / 2016

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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 11 / 2016 أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 11 / 2016
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>كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد  من أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 11 / 2016 التى جاء فى مقدمتها خالد عبد العزيز يلتقى قيادات وزارة الرياضة لبحث البرامج والمشروعات الإنشائية "يوم الوفاء" لتكريم اللاعبين القدامى الاثنين المقبل.

 

خالد عبد العزيز يلتقى قيادات وزارة الرياضة لبحث البرامج والمشروعات الإنشائية

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة، وكلاء ومديرى عموم الوزارة؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة ببرامج وأنشطة الوزارة والمشروعات الإنشائية القائمة خلال الفترة الراهنة.

 

" يوم الوفاء" لتكريم اللاعبين القدامى الاثنين المقبل

تنظم الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى حفلا بعنوان ( يوم الوفاء ) لتكريم مجموعة من كبار نجوم الكرة المصرية القدامى أدبيا وماديا، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ووزيرة التضامن الاجتماعى  الدكتورة غادة والى.

 

الأهلى يعدد مزايا ملعب السلام .. تعرف عليها

 أبدى لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني ارتياحهم الشديد بعد قرار نقل مباريات الفريق لملعب السلام بدلاً من بتروسبورت والذي كان لا يلقى قبولاً لدى اللاعبين بسب ضيقه الشديد وأرضيته السيئة.

 

تعرف على مطالب مجلس الدراويش من وزير الرياضة خلال زيارته للإسماعيلى

يترقب مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان جلسته مع خالد عبد العزيز وزير الرياضة مساء اليوم لمناقشته في العديد من الأمور التى تهم جماهير وأعضاء الجمعية للنادى.

 

الأولمبية توافق على استمرار راتب مدرب هداية ملاك الإسبانى بالجنيه المصرى

وافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، على استمرار راتب المدرب الإسباني ألونسو المدير الفنى للمنتخب الوطنى للتايكوندو ومدرب هداية ملاك بطلة التايكوندو والفائزة ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة.

 

الزمالك ينقل مرانه غدا لبتروسبورت استعدادا للمقاولون

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح نقل مران الفريق الجماعى غدا الجمعة ليقام فى ملعب بتروسبورت بدل من حلمى زامورا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد فى الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز .

 

تغريم الأهلى وطلائع الجيش 10 آلاف جنيه للاعتراض على قرارات الحكم

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم ناديى الأهلى وطلائع الجيش مبلغ 10 آلاف جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل منهما، بسبب الاعتراض الجماعى من جانب الجهازين الفنى والادارى للفريقين على قرارات حكم مباراة أمس بالدورى محمد معروف.

 

ثروت سويلم: استاد القاهرة الأقرب لاستضافة ودية تونس بحضور الجماهير

كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن استاد القاهرة هو الأقرب لاستضافة ودية وتونس يوم 8 يناير المقبل استعدادا لأمم إفريقيا بالجابون 2017.

 

مدرب المنتخب يكشف شروط ضم وجوه جديدة لقائمة الجابون

كشف أسامة نبيه مدرب منتخب مصر، أن الجهاز الفنى يتابع جميع اللاعبين فى مباريات الدورى قبل إعلان قائمة الفراعنة المشاركة فى أمم إفريقيا بالجابون 2017، والتى ستضم 23 لاعبا وفقا للوائح الكاف.

 

تعرف على خطة الجبلاية لعودة الجماهير فى الدور الثانى بالدورى

طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة من ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية " خطة وسيناريوهات " لعودة الجماهير فى الدور الثانى للدورى بعد الحصول على موافقات مبدئية من القيادات الأمنية على تواجد الجماهير فى فبراير المقبل


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