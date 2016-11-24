أوباما يكرّم نخبة من نجوم هوليوود.. وإيلين دجينيريس تبكي

كرّم الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما Barack Obama، قبل أيام من انتهاء ولايته، نخبة من نجوم هوليوود في البيت الأبيض.

وقد منح الرئيس أوباما وسام الحرية الرئاسي لعام 2016 لـ21 شخصية في البيت الأبيض من بينهم الممثلون توم هانكس Tom Hanks وروبرت دي نيرو Robert De Niro وروبرت ريدفورد Robert Redford والمغنية ديانا روس Diana Ross ومقدمة البرامج الحوارية إيلين دجينيريس Ellen DeGeneres التي بكت في الحدث، وواساها روبرت دي نيرو .

وقال أوباما:"هذه المجموعة الرائعة من الناس ساهمت في جعلنا أعظم أمة على وجه الأرض."

يشار إلى أن وسام الحرية الرئاسي هو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة، ويعطى كلّ عام لأشخاص قدّموا إسهامات فريدة لخدمة المصالح الأمنية والقومية الأمريكية والسلام العالمي، أو لمن بذلوا جهودا ثقافية أو عامة أو خاصة كبيرة.





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