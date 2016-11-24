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ما حقيقة إدخال والدة سعد المجرد إلى المصح؟

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ما حقيقة إدخال والدة سعد المجرد إلى المصح؟ ما حقيقة إدخال والدة سعد المجرد إلى المصح؟

الخميس 24-11-2016 15:56

كشفت الممثلة أمال الثمار التي عادت مؤخراً من رحلتها إلى باريس، في تدوينة لها على "الفايسبوك"، عن اللقاء الذي جمعها بوالدي الفنان سعد المجرد المطرب بشير عبده والممثلة نزهة الركراكي.
ونفت الثمار أن تكون نزهة منهارة، أو طريحة فراش إحدى المصحات.
وحسب أمال فإن والدة المجرد وإن كانت تبدو في ملامحها حزينة على ابنها سعد، فإنها مؤمنة بالقضاء والقدر، وأكدت أنها تتألم بصمت، لكنها متماسكة، وهي ككل الأمهات وفي مثل هذا الوضع الذي تعيشه مع ابنها الفنان سعد المجرد، لا يمكن إلا أن تحزن لحزن ابنها وتتألم لألمه وتدعو الباري أن يفرج كربه بحسب أمال.

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سيدتي