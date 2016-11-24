نجوم تأكد غيابهم عن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الليلة يسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار على فعاليات دورته الثامنة والثلاثين، وكما خطف النجوم الأنظار على السجادة الحمراء بحفل الافتتاح، ينتظر الجميع ضجة مماثلة في حفل الختام ، ولكن هناك نجوم تأكد غيابهم الليلة عن الضواء بسبب السفر.

أحمد حلمي المكرم في حفل الافتتاح غاب عن ندوة خاصة لمناقشة كتاب تذكاري صدر عنه بعنوان "حلمي خارج السرب"، كما سيغيب عن حفل الختام الليلة بسبب تواجده في العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير الموسم الجديد من برنامج "Arabs Got Talent".

زوجة حلمي النجمة منى زكي التي أصرت على مشاركته فرحة التكريم بحفل الافتتاح رغم ظروف الحمل، غادرت القاهرة بصحبة طفليها لي لي وسليم إلى دبي، ومن الواضح أن اقامتها هناك ستطول لأنها اصطحبت الكثير من أمتعتها داخل الصالة المميزة في مطار القاهرة.

النجمة الكبيرة يسرا غابت للمرة الأولى منذ سنوات عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة، وغابت عن حفل تكريم زميل العمر محمود عبد العزيز رغم تواجدها في سرادق العزاء، وستغيب أيضاً الليلة عن حفل الختام بعدما أعلنت بنفسها أنها سافرت إلى بيروت للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثالث للحد من مخاطر استخدام المخدرات.

ونشرت يسرا تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر تضمنت صورة لها خلال السفر وعلقت: وأنا مسافرة بيروت للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثالث للحد من مخاطر استخدام المخدرات.

وتابعت: من أهم مخاطر المخدرات فيروس نقص المناعة البشري، والمُؤتمر يتم تنظيمه من قبل شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدّرات".

النجمة ليلى علوي كانت نجمة حفل ختام مهرجان القاهرة العام الماضي بعدما قدمت أول اطلالة لها باللوك الجديد الرشيق، ولكنها غابت هذا العام عن حفل الافتتاح والمرجح الا تشارك بحفل الختام بسبب تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة حالتها الصحية وتدريبات العلاج الطبيعي لكتفها الأيسر.

النجمة الشابة جميلة عوض حضرت حفل الافتتاح ولكن من الصعب جدا أن تشارك في حفل الختام الليلة بعدما سافرت للمشاركة في مهرجان السينما العربية المقام في ولاية نيويورك بفيلمها الأخير "هيبتا المحاضرة الأخيرة".

نجمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة هذا العام كانت الاستعراضية سما المصري، لدرجة أن البعض أطلق على الدورة 38 للمهرجان الدولي لقب "مهرجان سما المصري" وأطلقت إدارة المهرجان تصريحات أكدت فيها أن الفنانة الشابة لم توجه لها الدعوة، ولا يعرف أحد كيف دخلت رغم الاجراءات الأمنية المشددة، ورغم ذلك وعدت سما متابعيها بالظهور مجددا بحفل الختام، بينما ستسعى مديرة المهرجان لتدارك فضيحة الافتتاح ووضعتها على قوائم ترقب الوصول فهل تنجح؟