تحد تشويقي ضمن الحلقة العاشرة من "Top Chef"

بيروت_سيدتي نت

يشارف التحدي على نهايته، وترتفع حدة التشويق والتوتر وتشتد روح المنافسة بين المشتركين الذين اجتازوا كل المراحل الماضية بنجاح، وعينهم على اللقب ضمن البرنامج العالمي بصيغته العربية "Top Chef مش أيّ شيف" على MBC1 و"MBC مصر2". انطلقت الحلقة العاشرة من مقر إقامة المشتركين الستة، الذين لم يغادر أي منهم في الحلقة الماضية، بسبب تميّز الأطباق التي قدموها في إطار حفل زفاف، وعليهم إنجاز اختبارات جديدة تحت إشراف لجنة التحكيم الثلاثيّة المؤلفة من الشيف مارون شديد من لبنان، والشيف الصيني- المصري بوبي شين، والشيف منى موصلي من السعودية، مقدمة البرنامج في الوقت نفسه.

انطلق المشوار من مقر إقامة المشتركين، ووقع على عاتقهم اختيار 5 من المكونات الموجودة على حزام دوّار لتحضير طبق من الدجاج من اختيارهم خلال ساعة من الوقت. ودقت لحظة الاختبار الحماسي، وبدأ المشتركون اختيار المكونات المناسبة لهم، قبل وصول الشيف مارون شديد والشيف منى موصلي. وعند الانتهاء من مهمة التحضير، حان وقت اختيار الطبق الأفضل، فاعتُبر طبق عبد الفتاح الصاوي من مصر هو الأفضل، وحاز على امتياز ترفيهي إذ كان لديه الفرصة للتمتع والنوم في إحدى غرف برج العرب، بينما اعتبر الطبقان اللذان قدمهما هلا عياش وعدنان يماني هما الأضعف.

بعد ذلك، انتقل المشتركون إلى التحدي الثاني، وهو تحدي العربات المتنقلة. هنا، انقسم المشتركون إلى ثلاث ثنائيات، والمطلوب إدارة ثلاث عربات متنقلة كاملة التجهيز. وخلال سحب السكاكين، حُدّد نوع الطعام المقدم من العربيات بين فلافل، لفائف شرقية، وشاورما. وانطلق المشتركون إلى السوبر ماركت للتبضع بقيمة 1000 درهم لكل ثنائي.

وبدأت الفقرة التالية بوصول المشتركين إلى مكان تنفيذ المهمة الثانية، واختيار عربات الطبخ المتنقلة، وهنا انقسم المشتركون إلى 3 ثنائيات على الشكل التالي جان بربور وعدنان يماني، عبد الفتاح الصاوي وعصام جعفري، هلا عيّاش وجمانة حسن بحسب سحب السكاكين عشوائياً. وبدأ التحدي وتحضير الأطباق، قبل توافد الزبائن إلى المكان وبقي القليل من الوقت لإنهاء التحضير. وعلى أنغام الموسيقى، بدأ المشتركون بتلبية طلبات الزبائن.

وتذوق كلّ من الشيف الكويتية عدلة الشرهاني، والشيف السعودي ريم افندي، صاحب شركة استشارية غذائية كريس هاغي، ومديرة عامة لإحدى الشركات الاستشارات الغذائية ناعز نور مع لجنة التحكيم الثلاثيّة وأعطوا رأيهم الأولي بالوجبات. وبعد وصلة غنائية لشيف بوبي شين الذي اثبت موهبة غنائية بالإضافة إلى موهبة الطهي، حان وقت النتيجة والانتقال إلى طاولة القرار التي انضمت إليها حكم الشرف الشيف عدلة الشرهاني، وبعد التقييم فاز الثنائي عصام جعفري وعبد الفتاح الصاوي لإدارة أفضل عربة نقالة. أما الفائز في التحدي فهو الشيف عبد الفتاح الصاوي. وبعد التشاور والنقاش، حكمت اللجنة على جمانة بأنها الأضعف في هذا التحدي، فتم استبعادها من المسابقة. بعدها، انتقل المشتركون الـ5 عصام جعفري، هلا عيّاش، عبد الفتاح الصاوي، عدنان يماني، جان بربور إلى الحلقة القادمة.