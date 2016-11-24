"أرابز غوت تالنت" إلى مواقع التواصل الإجتماعي قبل الشاشة

يستمر أعضاء لجنة تحكيم برنامج "arabs got talent " بنشر صور لهم، وبشكل يومي من كواليس تصوير الموسم الخامس منه، في محاولة منهم للترويج للبرنامج قبل عرضه في العام المقبل.

فبعد أن شغلت نجوى كرم مواقع التواصل الإجتماعي بـ اللوك" الجديد الذي ستطل من خلاله في البرنامج، نشرت مجموعة صور جديدة بنفس لون وقصة الشعر، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بعضها يجمعها بزميليها في لجنة التحكيم أحمد حلمي وعلي جابر وهم يقفون إلى جانب المشتركين، وبعضها الآخر إستعرضت فيه فستانها وطلّتها، وعلقت تحتها" على قد ما فيي بضل مرّق كم صورة كرمال ضل معكن متل ما انتو دايماً معي".

يشار إلى أن الفنان ناصر القصبي كان قد أعلن إنسحابه من برنامج "arabs got talent" الذي سيعرض في العام 2017 وذلك بعد الإنتهاء من عرض الموسم الحالي من برنامج "آراب أيدول".