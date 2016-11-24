أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"أرابز غوت تالنت" إلى مواقع التواصل الإجتماعي قبل الشاشة

Google+ Print

الخميس 24-11-2016 16:58

يستمر أعضاء لجنة تحكيم برنامج "arabs got talent " بنشر صور لهم، وبشكل يومي من كواليس تصوير الموسم الخامس منه، في محاولة منهم للترويج للبرنامج قبل عرضه في العام المقبل.
فبعد أن شغلت نجوى كرم مواقع التواصل الإجتماعي بـ اللوك" الجديد الذي ستطل من خلاله في البرنامج، نشرت مجموعة صور جديدة بنفس لون وقصة الشعر، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بعضها يجمعها بزميليها في لجنة التحكيم أحمد حلمي وعلي جابر وهم يقفون إلى جانب المشتركين، وبعضها الآخر إستعرضت فيه فستانها وطلّتها، وعلقت تحتها" على قد ما فيي بضل مرّق كم صورة كرمال ضل معكن متل ما انتو دايماً معي".
يشار إلى أن الفنان ناصر القصبي كان قد أعلن إنسحابه من برنامج "arabs got talent" الذي سيعرض في العام 2017 وذلك بعد الإنتهاء من عرض الموسم الحالي من برنامج "آراب أيدول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي