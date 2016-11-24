راشد الفارس يكشف لـ "سيدتي نت" سبب غيابه 6 سنوات

جدة: رامي أمين

يعود الفنان السعودي راشد الفارس بعد طرح ألبومه الغنائي " شيء ثاني" عام 2010 م، مرة أخرى لطرح ألبوم جديد مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات حمل عنوان "ناوي"، ضمّ 21 أغنية طرح منها 16 أغنية في الألبوم بإبتكارات موسيقية ولحنية مختلفة، وأربع أغاني تمّ طرحها عبر متجر "آي تونز" (ITUNES) للموسيقى، بمصاحبة آلة البيانو، وهي: " أحسن أبعد، أبيك، لا تشكيلي، ها أبشر" وقد تصدّر الألبوم قائمة أكثر الألبومات رواجاً على المستوى العربي.

وقد استحوذ الملحن ياسر بوعلي، على نسبة كبيرة من ألحان الألبوم بتسع أغنيات من بينها أغنية "ناوي" التي اختيرت عنواناً رئيسياً للألبوم، و"ما انتبهت، لحظة عذاب، الراعبية، اعتذر له، لا تشكيلي، أبيك، كل حاجاتي، عيوبك كثيرة "

فيما لحن سهم سبع أغنيات هي: "ثق تماماً، على العز ربوك، الغفران والتوبة، أحسن أبعد، على الوسادة، ها أبشر، الهوى ما له كبير"

كما لحن محمد أبو دله أغنية "تكفى طالبك"، وأحمد الهرمي أغنية "حظي حلو"، وماجد المخيني أغنية "استخرت الله"، وناصر الصالح أغنية "سحر الشرق".

وعلى صعيد التوزيع الموسيقي تعاون مع عصام الشرايطي، وسيروس، وخالد عز، وهشام السكران، وأسامة الهندي، وبشار، ورأفت، وعدنان بارون، وقد تمّ تنفيذ معظم الأغاني في استديوهات "ميترو بوليس" بلندن.

وفي دردشة خاصة مع الفنان راشد الفارس تحدّث لـ "سيدتي نت" عن سبب غيابه الذي استمر طيلة 6 سنوات، فقال: "لم يكن مجرد غياب بقدر ما كان حرص واهتمام منّي على انتقاء أفضل الأعمال، والفنان لا بدّ أن يكون متنوعاً ومختلفاً في تقديمه للأغاني، ويبحث عن أشكال جديدة. ودائماً كنت أبحث عن أغانٍ تحظى بإعجاب وإشادة الجمهور، ولذلك كان لديّ وقت طويل في الاختيار، فكانت الحصيلة النهائية ألبوم يحمل 21 أغنية تعاونت فيه مع عمالقة من الشعراء والملحنين في الوطن العربي".

وعن الأغاني التي قرر تصويرها فيديو كليب قال: "لم أقرّر حتى الاَن وتراودني فكرة طرح هذا السؤال على جمهوري في مواقع التواصل الاجتماعي ليشاركني القرار، وسيتم تصوير الأغنية التي تحصل على نسبة تصويت أعلى".

وعن عودته للغناء على المسرح والحفلات لتقديم جديده لجمهوره بشكل مباشر قال: "حالياً، أنا بصدد اختيار عدد من الحفلات في الفترة المقبلة للظهور بشكل مميز، وذلك للالتقاء بجمهوري من جديد بعد هذا الانقطاع الطويل".