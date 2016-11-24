السلطات الإسرائيلية تعلن إصابة 136 شخصا في مدينة حيفا بسبب حرائق

أعلنت السلطات الإسرائيلية إصابة 136 شخصا في مدينة حيفا شمالي البلاد بسبب حرائق اندلعت في عدد من الأحياء السكنية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، في تصريحات أوردها “راديو إسرائيل ” اليوم الخميس، إن الحرائق وصلت لنحو 8 إلى 10 شوارع في حيفا.

وأضاف المتحدث أن السلطات بما فيها الشرطة والمطافئ تعمل على مساعدة الناس بالسرعة الممكنة.. حيث يكافح حوالي 300 رجل إطفاء لإخماد الحريق الهائل في مدينة حيفا.

يأتي ذلك في وقت صرح فيه وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان بأن 50 في المائة من الحرائق متعمدة، وتعود “لعمليات إضرام نار متكررة.

أ ش أ