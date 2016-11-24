أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السلطات الإسرائيلية تعلن إصابة 136 شخصا في مدينة حيفا بسبب حرائق

Google+ Print
السلطات الإسرائيلية تعلن إصابة 136 شخصا في مدينة حيفا بسبب حرائق السلطات الإسرائيلية تعلن إصابة 136 شخصا في مدينة حيفا بسبب حرائق

حريق- أرشيفية

أعلنت السلطات الإسرائيلية إصابة 136 شخصا في مدينة حيفا شمالي البلاد بسبب حرائق اندلعت في عدد من الأحياء السكنية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، في تصريحات أوردها “راديو إسرائيل ” اليوم الخميس، إن الحرائق وصلت لنحو 8 إلى 10 شوارع في حيفا.

وأضاف المتحدث أن السلطات بما فيها الشرطة والمطافئ تعمل على مساعدة الناس بالسرعة الممكنة.. حيث يكافح حوالي 300 رجل إطفاء لإخماد الحريق الهائل في مدينة حيفا.

يأتي ذلك في وقت صرح فيه وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان بأن 50 في المائة من الحرائق متعمدة، وتعود “لعمليات إضرام نار متكررة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا