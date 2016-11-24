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«الكنيسة» تتفى وقوع اعتداءات طائفية بالـ«السلامية»

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«الكنيسة» تتفى وقوع اعتداءات طائفية بالـ«السلامية» «الكنيسة» تتفى وقوع اعتداءات طائفية بالـ«السلامية»

البابا تواضروس الثانى

 

كتب – مينا وجيه

نفت أبرشية دشنا ماتردد من أنباء حول وقوع عتداءات وتجاوزات علي بعض الأسر المسيحية بقرية السلامية بنجع سالم والتابعة لمركز نجع حمادي، مما ترتب عليها صدور استغاثات لرئيس الجمهورية.

وذكر البيان الذى نشره المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع التواصل الاجتماعى، “فيس بوك”، “نحيط علم من يهمهم الأمر بأن هذا الخبر عارِ تمامًا من الصحة، وأن نجع سالم التابع لقرية السلامية ليس به أي أسر مسيحية علي الإطلاق، ولم تحدث أي إعتداءات من قريب أو من بعيد بأي من القري التابعة لإيبارشيتنا”.

وتابع البيان، “إننا نهيب بالسادة الصحفيين ومقدمي البرامج ومستخدمي السوشيال ميديا بتحري الدقة قبل تداول الأخبار، والتي قد تسبب أضرارًا بهدوء واستقرار البلاد”، وختم البيان بالدعاء للحفاظ على وشعبها.

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