«زيزو» يفوز بجائزة أفضل فيلم بآفاق السينما العربية

أعلنت مسابقات البرامج الموازية عن جوائزها للدورة الـ 38 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث قدمت إلهام شاهين جوائز آفاق السينما العربية، وفاز فيلم “زيزو” بجائزة أفضل فيلم.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها ٥٠ ألف جنيه الفيلم السوري “حرائق”، وتسلمها المخرج محمد عبد العزيز، ووجهت إلهام شاهين تنويهًا خاصًا لفيلم “لحظات انتحارية” لتقديمه نموذجًا مميزًا لصناعة الفيلم المستقل، بالإضافة إلى الفيلم السعودى “بركة يقابل بركة”.

وفاز بالجائزة الأولى التى تحمل اسم “يوسف شاهين” فى مسابقة سينما الغد، فيلم “عدم” ، وفاز بالجائزة الثانية فيلم “الجانب الآخر”، كما فاز بشهادة تقدير فيلم “salt ” وتسلمها بدرو بيراتا، وشهادة ثانية للفيلم الكرواتى “نزهة” والفيلم البرازيلى “روزينيا”.