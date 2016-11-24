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ضبط سودانى متهم بسرقة مسكن وملاحقةهاربين اثنين بالبساتين

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ضبط سودانى متهم بسرقة مسكن وملاحقةهاربين اثنين بالبساتين ضبط سودانى متهم بسرقة مسكن وملاحقةهاربين اثنين بالبساتين

أرشيفية

كتب-أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط حمزة ا ب 13 عاما سودانى الجنسية لقيامه بسرقة 20 ألف جنيه و 940 جنيه استرلينى و 2000 دولار، وكمية من المشغولات الذهبية 10 غوايش وساعتين من داخل مسكنها بالاشتراك مع دنيال ز ج 22 عاما سودانى الجنسية ،ستيفن م ب 25 عاما سودانى الجنسية .

وأثناء مواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعه وأضاف بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بنجلة المبلغة و علمه بمداخل و مخارج الفيلا اتفق معهما على السرقة حيث قاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ،وفروا هاربين .

وتم بإرشاده على مسكن المتهم الثانى تبين عدم تواجده بالبلاد و عثر بمسكنه على 7 غوايش ،ساعة ذهب ،550 جنية استرلينى .

و باستهداف مسكن المتهم الثالث تبين عد تواجده بالبلاد و توجه للسودان ،وعثر بمسكنه على عدد 3 غويشه ذهب وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته والهاربان بالسرقة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

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