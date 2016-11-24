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هكذا تألقت مدونات الموضة في اسبوع الساعات في دبي

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الخميس 24-11-2016 15:57

شهد اسبوع الساعات الذي اقيم اخيرا في المركز المالي في دبي حضورا لافتا للمدونات اللواتي لبين الدعوة لحضور بعض فعاليات اسبوع الساعات ومشاهدة مجموعة الساعات الفخمة . وقد حضرن بكامل اناقتهن وقمن بجولة في اروقة المكان . وقد تنوعت اطلالاتهن وفقا للمناسبة في حين واكبت سيدتي حضور مدونات الموضة والازياء والماكياج في اسبوع الساعات وكانت لقطات منوعة و " انيقة ".
وقد حضرت المدونة شهد الجميلي فعاليات اسبوع الساعات كما حضرت كل من دانا الطويرش وزينب الحلو وفوز الفهد وديما الاسدي
الى جانب عدد كبير من الشخصيات وسيدات المجتمع وكل المهتمين بعالم الساعات

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سيدتي