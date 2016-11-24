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مهاجرون يشتبكون مع الشرطة في بلغاريا بعد إغلاق مخيم

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مهاجرون يشتبكون مع الشرطة في بلغاريا بعد إغلاق مخيم مهاجرون يشتبكون مع الشرطة في بلغاريا بعد إغلاق مخيم

الشرطة البلغارية

اشتبك مهاجرون مع الشرطة وأضرموا النيران في أثاث وإطارات سيارات في مخيم للاجئين بمدينة هارمانلی في جنوب بلغاريا يوم الخميس بعد يومين من إغلاق المنشأة في أعقاب تقارير تزعم أن أمراضا انتشرت بين سكانه.

وبحسب رويترز قالت رئيسة وكالة اللاجئين البلغارية -التي تدير المخيم واتخذت قرار إغلاقه للسماح للسلطات الصحية بالتحقيق- لراديو بلغاريا الوطني إن هذه التقارير غير صحيحة.

وأضافت بيتيا بارفانوفا قائلة “توتر أُثير بشكل مصطنع أدى إلى هذا في أعقاب تقارير مضللة بأن المركز بؤرة للعدوى”. وقالت إنها في طريقها إلى هارمانلی.

وألقى مهاجرون حجارة ومقذوفات أخرى على شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم. واقتحمت الحشود لفترة وجيزة حاجزا في المخيم لكن القوات أعادتهم بسرعة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لرويترز “الشغب بدأ عند الظهر لكن الموقف أصبح تحت السيطرة… المفاوضات بين السلطات والمحتجين جارية.”

 

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