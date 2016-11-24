الدفاع المدني الفلسطيني يقدم المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في إسرائيل

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، أن دولة فلسطين ستقدم المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة، في عدة مناطق في إسرائيل.

وأوضح نصار، في تصريح لـ “وفا”، أن المساعدة الفلسطينية ستكون من خلال إيفاد طواقم وإطفائيات، حيث ستنضم إلى الطواقم الدولية العاملة في هذا المجال، وأوضح أن طواقم الدفاع المدني لديها الأهلية والقدرة على تقديم مساعدة فاعلة لما تمتلكه من تدريب ومركبات ومعدات.

وأكد نصار، أن ذلك يأتي ضمن الرسالة الإنسانية التي يحملها جهاز الدفاع المدني، وأنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المساعدة لدول مختلفة، مثلما حصل مع زلزال هاييتي عام 2010، وحريق الكرمل عام 2011.