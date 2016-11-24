صور..المحافظ يزور مصابي حادث قليوب ويقرر صرف٥ آلاف جنيه للمتوفى وألف جنيه للمصاب

زار اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، اليوم الخميس، يرافقه اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة قليوب، حسين عشماوي، وجمال محفوظ، وسولاف درويش، بزيارة مصابي حادث طريق قليوب- شبين القناطر، بمستشفى قليوب، والذي أسفر عن وفاة 5 حالات منهم رجلين أعمارهم في الخمسين وسيدتين أعمارهن في الأربعين وفتاة تبلغ عشرين عامًا، وإصابة 35 شخص.

وقد تم نقل 29 حالة لمستشفى قليوب، وتم تحويل أربع حالات لمستشفى معهد ناصر، وأربعة مصابين بالعناية المركزة، و11 حالة مازالوا يتلقوا العلاج، وقد تم علاج ٥ حالات وخرجت من المستشفى، كما تم نقل 6 حالات لمستشفى شبين القناطر، منهم حالة متوفية، وثلاث حالات تم علاجهم وخرجوا من المستشفى، ومازالت حالتين تتلقيان العلاج.

وأصدر محافظ القليوبية تعليماته بتوفير العلاج للمصابين، كما قرر صرف ٥ آلاف جنيه لكل متوفي و ١٠٠٠ جنيه لكل مصاب.

كما قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، صرف 5 آلاف جنيه للزوجة التي توفى زوجها، وألف جنيه للزوج الذي توفيت زوجته، وصرف 200 جنيه للمصاب الذي ينتظر بالمستشفى لمدة 24 ساعة، وصرف 500 جنيه للمصاب الذي ينتظر بالمستشفى ما بين 24 ساعة، وأسبوع والمصاب الذي يحتاج علاجه أكثر من أسبوع سيحصل على ألف جنيه.