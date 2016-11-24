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جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية تنظم ندوة عن سرطان الثدى

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جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية تنظم ندوة عن سرطان الثدى جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية تنظم ندوة عن سرطان الثدى

>الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية ندوة تثقيفية موسعة مساء اليوم بنادى الفواييه، تحت عنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدى بحضور الدكتور حمادة فتحى أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة قناة السويس والمهندس مجدى حنا رئيس الجمعية وعواطف أندراوس نائب رئيس الجمعية، وسليمان عبد النور وماجدة أميرهم أعضاء مجلس الإدارة وسميرة سعد مديرة الجمعية وبمشاركة 120 سيدة بمختلف الأعمار.

 

وتناول الدكتور حمادة فتحى موضوع سرطان الثدى والأسباب والأعراض وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الفحص الذاتى والفحص المنزلى وما يجب أن تعرفه كل سيدة عن سرطان الثدى وأهمية الكشف المبكر والوعى الذاتى وطرق الوقاية.

 

وفى ختام اللقاء تم فتح حوار مع الحضور للإجابة عن العديد من التساؤلات حول سرطان الثدى.

 


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