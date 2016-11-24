بالصور والأسماء..ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم شبين القناطر

وقع تصادم مروع بين ثلاث سيارات “ميكروباص” محملة بالركاب مع سيارة نقل أمام قرية رماده، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع ٥ أشخاص وهم: عادل كامل عبد العظيم عسران، وفتحي صلاح علي موسى، وإسراء عادل إبراهيم، وفايزة احمد السيد، وهناك طفلة مجهولة الاسم والعنوان.

كما أسفر الحادث عن إصابة، ٢٤ آخرين والمصابين هم: أحمد محمد نجيب ٣٠ سنة، ومقيم نوى، ومحمد أنور أحمد ٢٠ سنة، وشيماء أشرف السيد ٢٥ سنة، ومقيم شبين القناطر، و إسراء يسرى شبين، ٢٠ سنة ومقيم طحا، ومحمد على سليمان ٤٠ سنة، ومقيم الشرقية، ومديحة محمد زكى ٤٠ سنة، ومقيمة شبين، ومى عبدالفتاح ١٨ سنة، ومقيم شبين، وعبدالله ناجى عبدالسميع ١٨ سنة، ومقيم شبين، وناجى عبدالسميع، ٤٨ سنة، ومقيم شبين، وعمر بدوى ٣٠ سنة، ومقيم شبين، وإبراهيم ناصف ٢١ سنة، ومقيم شبين، وأشرف على ٢٠ سنة ومقيم كفر شبين، ومحمد مفيد ٢٥ سنة ومقيم كفر شبين، وأحمد سمير عفيفى ٢٠ سنة ومقيم كفر شبين، ومحمود حمادة محمود ٢١ سنة ومقيم شبين، وهيام محمد ٢١ سنة ومقيمة شبين، ومحمد فاروق محمد ١٨ سنة، ومقيم شبين، وإسراء محمد أحمد ١٧ سنة، ومقيمة شبين، ومحمد حمادة ٢٠ سنة، وماجد فوزى أبوسالم ٢٧ سنة ومقيمة طنان. كما يوجود ٥ مصابين أخرين.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات تويوتا محمله بالركاب، صُدمت بسياره نقل أمام قرية رمادة على طريق قليوب شبين القناطر، وأسفرت الحادث عن مصرع ٥ أشخاص، وإصابة ٢٤ آخرين، تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.

فيما انتقل علي الفور اللواء عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية ، واللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية، الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، واللواء ألبير ألفونس رئيس مدينة قليوب، لمستشفى قليوب لتوفير الرعاية الكافية للمصابين والاطمئنان عليهم وتوفير المستلزمات اللازمة.

وتوجه نواب قليوب حسين عشماوي ،جمال محفوظ ، عاطف ابو ناصر ، سولاف درويش، وحضر أطباء من مختلف المستشفيات العامة والخاصة بعد الاستغاثة بهم من خلال المساجد القريبة من المستشفي.

كما حضرت لجنة الإغاثة بالشئون الاجتماعية بقيادة محمد الجمل مدير عام الإدارة وتم حصر الإصابات والوفيات وذلك لصرف مساعدات عاجلة لهم.