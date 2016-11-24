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تونس تعلن عزمها فتح مقر دبلوماسي في ليبيا قرب حدودها

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تونس تعلن عزمها فتح مقر دبلوماسي في ليبيا قرب حدودها تونس تعلن عزمها فتح مقر دبلوماسي في ليبيا قرب حدودها

خميس الجهيناوي – أرشيفية

قال وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن بلاده لم تعيد فتح سفارة جديدة لتونس بليبيا نظرا لتدهور الوضع الأمني هناك، كاشفا عن الاتجاه لفتح مقر دبلوماسي في الأراضي الليبية على مقربة من المعبر الحدودي التونسي الليبي عند نقطة رأس الجدير بولاية مدنين وذلك بعد إعلام الرسمية الليبية بهذا الأمر.

وأضاف الجهيناوي في تصريحات له أمام البرلمان التونسي اليوم الخميس أن الوضع في ليبيا، “متدهور”، معربا عن أمله في أن يتم إيجاد اتفاق سلمي وتوافقي بين مختلف الفرقاء الليبيين دون إقصاء أية جهة بهدف مواجهة التحديات القائمة، خاصة وأن ليبيا محل تجاذبات أجنبية، لافتا إلى وجود تشاور وتنسيق سياسي وأمني مستمر بين تونس والجزائر حول مختلف القضايا المشتركة وخاصة الوضع في ليبيا.

وحول احتجاز بحارة تونسيين في ليبيا، أوضح وزير الشئون الخارجية التونسي بأنه يجري متابعة هذه القضية التي وصفها ب “الخطيرة”، حيث تم تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجانب الليبي، مؤكدا أن تونس لن تسمح لأية أطراف خارجة عن القانون من المس بأمنها، وأنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات في الساعات القادمة بهدف تأمين عودة البحارة المحتجزين.

أ ش أ

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