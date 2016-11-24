أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 24/11/2016.. غياب غالى والسولية عن مواجهة التعدين

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 24/11/2016 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة النصر للتعدين الأحد المقبل في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام.

أكد حسام البدرى، المدير الفنى لفريق الأهلى، أن أكرم توفيق سينضم لقائمة المارد الأحمر، استعداداً للمباراة المقبلة أمام النصر للتعدين، المحدد لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

أوضح حسام البدرى المدير الفني للأهلي ، أن ملف تجديد عقود "متعب وغالى" سيحسم فى شهر يناير المقبل، لافتاً إلى أنه لا يمكن فتح هذا الملف فى الوقت الحالى، لعدم انشغال اللاعبين بهذه الأمور خلال التركيز فى مسابقة الدورى.

اشتكى الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدرى من عدم مراعاة لجنة المسابقات باتحاد الكرة لظروف الفريق والسفر خاصة مع ضغط المباريات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة دون مراعاة ظروف التنقلات .

تأكد استمرار غياب حسام غالى قائد الأهلى عن مباريات الفريق فى لقاء النصر للتعدين الأحد المقبل بأسوان فى إطار مباريات الأسبوع الحادى عشر للدورى.

قال خالد محمود طبيب الأهلى أن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، سوف يغيب بصورة مبدئية عن لقاء النصر للتعدين الأحد المقبل فى الدورى.

قام سعد الدين سمير مدافع الأهلي بتكريم الطلاب المتفوقين من مدرسته الابتدائية القديمة في مسقط رأسه بقرية جمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم ناديى الأهلى وطلائع الجيش مبلغ 10 آلاف جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل منهما، بسبب الاعتراض الجماعى من جانب الجهازين الفنى والادارى للفريقين على قرارات حكم مباراة أمس بالدورى محمد معروف.