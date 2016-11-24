وزير الرياضة يعد إدارة الإسماعيلى بإنشاء استاد بالإسماعيلية الجديدة

كتبت نانسى القاضى

أبلغ خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الإسماعيلى بأن القوات المسلحة ستهدي الدراويش استادا جديدا بأرض الإسماعيلية الجديدة.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الرياضة لنادي الإسماعيلى والاطلاع على أعمال البناء في فرع النادى الاجتماعى الجديد بأرض النخيل.

كما وافق وزير الرياضة علي استغلال المنشآت داخل النادي الاجتماعي الجديد في زيادة الاستثمارات الرياضية للنادي واقتصارها علي الاستثمار في الأغراض الرياضية فقط ولا تكون للأغراض الاجتماعية الأخرى ، و تخصيص أرض مدرسة الموهوبين باستاد الإسماعيلية لتكون ملك النادى الإسماعيلى.