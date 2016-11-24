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برنامج علاجى لـ"دونجا" للحاق بموقعة الزمالك ودجلة

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برنامج علاجى لـ"دونجا" للحاق بموقعة الزمالك ودجلة برنامج علاجى لـ"دونجا" للحاق بموقعة الزمالك ودجلة

>كتب أحمد توفيق

وضع الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك برنامجا علاجيا خاصا لمحمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق ليتمكن من العودة سريعا للمباريات، بعد إصابته فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة ضمن الأسبوع العاشر للدورى .

وتأكد غياب دونجا عن مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون العرب بعد غد السبت ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز بسبب إصابته بكدمة قوية فى الرباط الداخلى للركبة .

ويسعى الجهاز الطبى للزمالك لتجهيز دونجا للمشاركة فى مباراة الفريق أمام وادى دجلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى .


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